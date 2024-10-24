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Ankara'da 12 FETÖ firarisi yakalandı

Ankara'da FETÖ firarilerine yönelik yürütülen çalışmalarda 12 kişi yakalandı.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Ankara'da 12 FETÖ firarisi yakalandı

Ankara

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda haklarında yakalama emri çıkarılan, içlerinde şüpheli, sanık ve hükümlülerin bulunduğu 13 firarinin Ankara'da bulundukları adresler tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca firarilerin yakalanmalarına yönelik alınan arama kararlarına istinaden yapılan çalışmalar sonucu 12 firari gözaltına alındı.

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