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Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

Türkiye'nin önemli güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.

Zafer Göder  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Sis nedeniyle Bolu kesiminde Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Karanlıkdere mevkilerinde görüş mesafesi azaldı.

Bölgede görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Sis, D-100 kara yolunun Bolu kent merkezi kesiminde de etkisini gösterdi.

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