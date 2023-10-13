Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
Türkiye'nin önemli güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.
Bolu
Sis nedeniyle Bolu kesiminde Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Karanlıkdere mevkilerinde görüş mesafesi azaldı.
Bölgede görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
Sis, D-100 kara yolunun Bolu kent merkezi kesiminde de etkisini gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.