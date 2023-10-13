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Dışişleri Bakanlığından Lübnan'daki Türk vatandaşları için uyarı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarına tedbirli olmalarını ve mümkünse Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmalarını tavsiye etti.

Tuğba Altun  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Dışişleri Bakanlığından Lübnan'daki Türk vatandaşları için uyarı

Ankara

Bakanlık, X sosyal medya hesabından Lübnan'daki Türk vatandaşları için duyuru yaptı.

Duyuruda İsrail ve Filistin'deki son gelişmelerin Lübnan'ın güneyine yansımaları çerçevesinde, "Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve mümkünse Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları tavsiye olunmaktadır. Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, acil durumlar için Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin "+961 3 944 904" ve "+961 70 622 012" acil durum telefonları ile Konsolosluk çağrı merkezinin "+90 312 292 29 29" telefon numarasını paylaştı.

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