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Gaziantep-Kilis kara yolunun Törenli Mahallesi yakınlarında öğrenci servisiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 öğrenci yaralandı.
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Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

Bolu Dağı ve Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ömer Ürer, Mehmet Emin Gürbüz   | 05.01.2023
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Otoyolun Düzce kesimi Gümüşova rampaları, Küçük Melen, Bataklıçiftlik, Gölyaka ve Düzce gişeleri mevkilerinde sis sebebiyle görüş mesafesinin azalması sonucu sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

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