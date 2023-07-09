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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Mehmet Emin Gürbüz  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kuvvetli yağışın etkisini sürdürdüğü kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis oluştu.

Sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konularında uyarıyor.

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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

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