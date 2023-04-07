Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bolu
Bölgede devam eden sağanağın yanı sıra Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis etkisini gösteriyor.
Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü güzergahta sürücüler, yolda dikkatli ilerliyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları, aşırı hız ve halatlı sollama yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.