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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, sağanak ve yoğun sis etkili oluyor.

Ömer Ürer   | 06.07.2021
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Düzce

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimleri Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Bölgede yoğun sis ve yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücülerden takip mesafesini korumalarını istedi.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın ve sisin devam edeceğini bildirdi.


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