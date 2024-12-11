Dolar
34.87
Euro
36.69
Altın
2,690.82
ETH/USDT
3,669.00
BTC/USDT
97,596.00
BIST 100
10,106.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Take Off İstanbul 2024" programında konuşuyor.
logo
Gündem

Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak etkisini gösterdi.

Mehmet Emin Gürbüz  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Gece başlayan hafif sağanak, sabah D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmak, Karanlıkdere ile Seymenler, Anadolu Otoyolu'nun ise Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde yoğunluğunu artırdı.

Sağanak nedeniyle yol kenarlarında yer yer su birikintileri oluştu.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sağanağa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bolu kent merkezinde de sağanak görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek
Pakistan Büyükelçiliği, "Dostluk Kareleri: EİT Kültürlerine Fotoğrafik Bir Övgü" etkinliği yaptı
Erzurum sıfırın altında 17 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu
Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 13'e düştü

Benzer haberler

Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu

Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu

AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı

Marmara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Marmara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Muğla'da sağanak etkili oldu

Muğla'da sağanak etkili oldu
AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet