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Bolu Dağı'nda kar yağışı sürüyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Bolu Dağı'nda kar yağışı sürüyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Bölgede gece başlayan kar, otoyolun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde aralıklarla etkili oluyor.

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yer yer sis de görülüyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yağışa karşı dikkatli olması, kış lastiği bulunmayanların güzergahı kullanmaması yönünde uyarıyor.

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