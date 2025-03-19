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Tokat'ta istinat duvarına çarpan işçi servisindeki 21 kişi yaralandı

Tokat'ta işçi servisinin istinat duvarına çarpması sonucu 21 kişi yaralandı.

Ekber Türkoğlu  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Tokat'ta istinat duvarına çarpan işçi servisindeki 21 kişi yaralandı Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Adıgüzel Sarı idaresindeki 60 ACK 870 plakalı işçi servisi, Tokat Turhal kara yolu Çaylı kavşağında kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile 20 tekstil işçisi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tokat ve Turhal ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

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