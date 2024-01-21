Dolar
30.20
Euro
32.99
Altın
2,029.40
ETH/USDT
2,474.50
BTC/USDT
41,666.00
BIST 100
7,996.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu

Bolu Dağı'nda akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Güzergahta görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Aralıklarla yağışın devam ettiği kent merkezinde ise kar kalınlığı 5 santimetre ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbullulardan "Yarısı Bizden" kampanyasının bilgilendirme tırlarına yoğun ilgi
İstanbul'daki havalimanlarının yolcu sayısı arttı
Doğu Karadeniz için kar uyarısı
Müşterisinin konaklama bilgisini paylaşan otele idari para cezası
Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Tunceli ve Bingöl'de eğitime kar engeli

Trabzon'da Altındere Vadisi karla kaplandı

Trabzon'da Altındere Vadisi karla kaplandı
Doğu Karadeniz'de 4 ilde 307 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamıyor

Doğu Karadeniz'de 4 ilde 307 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamıyor
Tokat'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Tokat'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet