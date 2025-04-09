Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bolu
Kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar aralıklarla devam ediyor. Sis ve kar nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sonucu güzergahtan geçen sürücüler dikkatli ilerliyor.
Yer yer beyaz örtüyle kaplanan bölgede Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor. Bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri kar ve sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.
Öte yandan Bolu kent merkezinde de aralıklarla sağanak etkili oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.