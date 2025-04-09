Dolar
38.01
Euro
42.05
Altın
3,045.95
ETH/USDT
1,473.50
BTC/USDT
77,409.00
BIST 100
9,412.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Osaka'da gerçekleştirilecek EXPO 2025 hazırlıklarına ilişkin İstanbul'da basın toplantısı düzenliyor İstanbul Valisi Davut Gül, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı"nda konuşuyor
logo
Gündem

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar aralıklarla devam ediyor. Sis ve kar nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sonucu güzergahtan geçen sürücüler dikkatli ilerliyor.

Yer yer beyaz örtüyle kaplanan bölgede Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor. Bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri kar ve sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de aralıklarla sağanak etkili oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: (Doğum yardımı ödemeleri) Değerlendirme sürecinden sonra annelerimizin hesabına yatıracağız
Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
Hayvansal menşeli parça bulunan ürünlerin hangi hayvandan üretildiği tüketicilere bildirilecek

Benzer haberler

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Trakya'daki kar yağışı tarla bitkilerinde kuraklık stresini ortadan kaldırdı

Bahar yağışları Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağıyor

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağıyor
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet