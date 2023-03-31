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Bolu Dağı'nda kar manzarası havadan görüntülendi

Kar yağışının ardından kısmen beyaz örtüyle kaplanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde güzel manzara oluştu.

Cem Ali Kuş  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Bolu Dağı'nda kar manzarası havadan görüntülendi Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Düzce

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile şehrin yüksek kesimlerinde 2 gün boyunca kar etkili oldu.

Yağışın ardından Bolu Dağı'nda güzel manzara ortaya çıktı.

Dağları kısmen kaplayan beyaz örtü, dronla görüntülendi.

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