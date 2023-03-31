Bolu Dağı'nda kar manzarası havadan görüntülendi
Kar yağışının ardından kısmen beyaz örtüyle kaplanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde güzel manzara oluştu.
Düzce
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile şehrin yüksek kesimlerinde 2 gün boyunca kar etkili oldu.
Yağışın ardından Bolu Dağı'nda güzel manzara ortaya çıktı.
Dağları kısmen kaplayan beyaz örtü, dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.