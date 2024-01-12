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Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.

Zafer Göder  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu

Bölgede öğleden sonra başlayan kar, akşam etkisini artırdı.

Kar yağışı, D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakaca ve Karanlıkdere kesimlerinde, Anadolu Otoyolu'nda ise Yumrukaya viyadükleri, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ve Bolu Dağı Tüneli viyadükleri mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

Bölgede ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, polis ekipleri ring halinde görev yapıyor.

Ekipler, hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardığı sürücülerden, araçlarında kış lastiği, zincir ve takoz bulundurmalarını da istiyor.

Öte yandan, Bolu kent merkezinde de zaman zaman kar etkili oluyor.

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