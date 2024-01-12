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Dışişleri Bakanlığı: Gazze'deki felaketin nedeni İsrail'in ahlaki ilkeleri yok sayan eylemleridir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Gazze'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleridir." ifadesini kullandı.

Büşranur Koca  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Dışişleri Bakanlığı: Gazze'deki felaketin nedeni İsrail'in ahlaki ilkeleri yok sayan eylemleridir

Ankara

Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki felaketin nedeninin "İsrail'in işgali, yayılmacı zihniyeti, insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleri" olduğunu ifade etti.

Paylaşımda ayrıca şunlar kaydedildi:

"İsrail'in işlediği savaş suçlarının soykırım seviyesine ulaşmış olabileceği yönündeki haberlerden büyük endişe duyuyoruz ve Uluslararası Adalet Divanı’nda devam eden, İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair iddiaların ele alındığı davayı yakından takip ediyoruz. İsrail Hükümeti üyelerinin dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir."

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