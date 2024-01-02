Dolar
29.73
Euro
32.58
Altın
2,067.66
ETH/USDT
2,360.30
BTC/USDT
45,110.00
BIST 100
7,619.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “2023 Yılı Dış Ticaret Rakamları Açıklaması” programında konuşuyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman’da "Biz Büyük Bir Aileyiz" programında konuşuyor.
logo
Gündem

Bodrum'da sağanak etkili oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Ali Ballı  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Bodrum'da sağanak etkili oldu

Muğla

İlçede sabah saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Konacık ve Bitez mahalleleri başta olmak üzere bazı bölgelerde ana güzergahlarda su birikintileri oluştu.

Yoğun yağmur suları nedeniyle Bitez'de sokak araları da dereye döndü. Vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.

Trafikte de zaman zaman aksamaların meydana geldiği ilçede, Bodrum Belediyesi ekipleri yağışın olduğu bölgelerde devriye ve temizlik çalışması yaptı.

Bölgede sağanak zaman zaman etkisini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da sahipsiz köpekler 20 küçükbaş hayvanı telef etti
MSB, Şırnak'ta Kıbrıs gazisinin evine bakım onarım desteği sağladı
Beyoğlu ve Kağıthane'nin bazı mahallerinde yarın su kesintisi yapılacak
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, mayın avlama gemilerinin geçişlerine izin verildiği iddiasını yalanladı
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyaretinde terörle mücadelede somut işbirliği en büyük beklenti

Benzer haberler

Bodrum'da sağanak etkili oldu

Bodrum'da sağanak etkili oldu

Türkiye şampiyonu down sendromlu yüzücü Elif, dünya şampiyonluğu için kulaç atacak

Çikolata müzesiyle Bodrum'da turizme hizmet ediyor

Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Muğla limanları bu yıl 98 kruvaziyerle gelen yaklaşık 89 bin yolcuyu ağırladı

Muğla limanları bu yıl 98 kruvaziyerle gelen yaklaşık 89 bin yolcuyu ağırladı
Muğla'da sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı

Muğla'da sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet