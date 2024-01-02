Dolar
29.73
Euro
32.58
Altın
2,067.66
ETH/USDT
2,360.30
BTC/USDT
45,110.00
BIST 100
7,619.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman’da "Biz Büyük Bir Aileyiz" programında konuşuyor.
logo
Gündem

Kastamonulu balıkçının ağına 11 kilogramlık levrek takıldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde bir balıkçı, ağına takılan 11 kilogram ağırlığında levrekle kıyıya döndü.

Semih Yüksel  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Kastamonulu balıkçının ağına 11 kilogramlık levrek takıldı

Kastamonu

Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan Ramazan Acar'ın Çatalzeytin yakınlarındaki Püsürge mevkisinde attığı kalkan ağına takılan levrek, büyüklüğüyle görenleri şaşırttı.

Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk kısmeti olarak 11 kilogramlık levrekle avlarını tamamladıklarını söyledi.

Daha önce bu ağırlıkta levrek yakalamadığına işaret eden Acar, "Yıllardır bu bölgede avlanırız ancak daha önce bu ağırlıkta bir levrek balığı yakalamamıştık. 11 kilogram ağırlığındaki levrek bize de yeni yıl sürprizi oldu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da sahipsiz köpekler 20 küçükbaş hayvanı telef etti
MSB, Şırnak'ta Kıbrıs gazisinin evine bakım onarım desteği sağladı
Beyoğlu ve Kağıthane'nin bazı mahallerinde yarın su kesintisi yapılacak
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, mayın avlama gemilerinin geçişlerine izin verildiği iddiasını yalanladı
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyaretinde terörle mücadelede somut işbirliği en büyük beklenti

Benzer haberler

Kastamonulu balıkçının ağına 11 kilogramlık levrek takıldı

Kastamonulu balıkçının ağına 11 kilogramlık levrek takıldı

"Şehit Şerife Bacı'nın torunları" Gazze için giysi ve battaniye üretiyor

Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon başladı

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Özel öğrenciler toprakla rehabilite edilip üretici olmaları sağlanacak

Özel öğrenciler toprakla rehabilite edilip üretici olmaları sağlanacak
Selin vurduğu Bozkurt yaklaşık 2,5 yılda adeta yeniden inşa edildi

Selin vurduğu Bozkurt yaklaşık 2,5 yılda adeta yeniden inşa edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet