Dolar
17.27
Euro
17.60
Altın
1,742.48
ETH/USDT
1,164.70
BTC/USDT
20,910.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Durmuş Genç   | 10.07.2022
Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla

Mumcular Barajı Bahçeyaka mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.

Yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'da selin izinin silinmesi için Kurban Bayramı'nda da çalışmalar sürüyor
Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
İstanbul'daki yağışta Sarıyer'deki bir camiyi su bastı
İstanbul'da yağışlardan evleri zarar görenlere 3 bin lira destek

Benzer haberler

Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Güney Ege sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Muğla'da bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı

Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
'Emniyetin uçan gözü' Muğla'nın turizm merkezlerinde denetimde olacak

'Emniyetin uçan gözü' Muğla'nın turizm merkezlerinde denetimde olacak
Fatma Girik'in vasiyetnamesi için iptal davası açıldı

Fatma Girik'in vasiyetnamesi için iptal davası açıldı