Dolar
26.84
Euro
28.49
Altın
1,918.90
ETH/USDT
1,623.80
BTC/USDT
25,922.00
BIST 100
8,325.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

Patlamanın oluştuğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Ali Ballı  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

Patlamanın şiddetiyle asfalt yarılırken, yolda büyük çapta göçük oluştu.

Daha önce birçok kez tekrarlandığı öğrenilen olayın ardından cadde üzerindeki bazı işletmelerin bahçelerini su bastı.

Yolda belediye ekiplerince onarım çalışması başlatıldı.

Öte yandan patlama anları bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
6 üniversiteye 70 akademisyen alınacak
Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama
Bilecik'te yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İstanbul'da su kesintisine ve musluklardan çamurlu su akmasına vatandaşlar tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'daki temaslarının ardından yurda döndü

Benzer haberler

Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

Muğla'daki Thera Antik Kenti'nin tiyatrosu gün yüzüne çıkarıldı

Muğla'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan 41 FETÖ şüphelisi yakalandı

Bodrum'da deniz dibinden 2 tonu aşkın atık çıkarıldı

Bodrum'da deniz dibinden 2 tonu aşkın atık çıkarıldı
Muğla'da dolu ve fırtınadan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti yapıldı

Muğla'da dolu ve fırtınadan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti yapıldı
TVF eski başkanlarından Teoman Yazgan Bodrum'da hayatını kaybetti

TVF eski başkanlarından Teoman Yazgan Bodrum'da hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet