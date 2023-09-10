Dolar
26.85
Euro
28.74
Altın
1,919.22
ETH/USDT
1,619.20
BTC/USDT
25,809.00
BIST 100
8,325.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bilecik'te yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muhsin Arslan  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Bilecik'te yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bilecik

Merkeze bağlı Kuyubaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sarp ve kayalık alandaki yangına helikopterle havadan müdahale eden ekipler, bölgedeki kayalıklardan dolayı karadan müdahalede zorlanıyor.

Ekipler, 3 gün önce de yangın çıkan bölgedeki alevleri kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilecik'te yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İstanbul'da su kesintisine ve musluklardan çamurlu su akmasına vatandaşlar tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'daki temaslarının ardından yurda döndü
Tokat'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı Dickey'in tahliyesi sürüyor

Benzer haberler

Bilecik'te yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bilecik'te yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Her alanda Türkiye, takip edilen bir ülke olacak

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri
Bilecik'teki hayvan hastanesi hem rehabilite ediyor hem de kontrolsüz üremenin önüne geçiyor

Bilecik'teki hayvan hastanesi hem rehabilite ediyor hem de kontrolsüz üremenin önüne geçiyor

Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet