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Bodrum-Datça arası feribot seferlerine fırtına engeli

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yarın yapılması planlanan Bodrum-Datça karşılıklı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Durmuş Genç   | 22.11.2022
Bodrum-Datça arası feribot seferlerine fırtına engeli

Muğla

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bodrum-Datça ile yarın gerçekleştirilecek Datça-Bodrum feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.


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