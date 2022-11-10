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Gündem

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Bitlis'in Ahlat ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fırat Taşdemir   | 10.11.2022
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.57'de merkez üssü Van Gölü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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