Dolar
32.53
Euro
35.00
Altın
2,326.92
ETH/USDT
3,537.40
BTC/USDT
65,121.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Futbolcu Abdülkerim Bardakcı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının sürdüğü Almanya'da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Birçok ilde sıcak hava etkili oldu

Birçok ilde sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ekip  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Birçok ilde sıcak hava etkili oldu Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Edirne/Gaziantep/Adana

Trakya'da sıcak hava etkili oldu

Hava sıcaklığının 36 derece olduğu Edirne'de vatandaşlar, kapalı çarşı, park, bahçe gibi serin ve gölge yerlerde vakit geçirdi.

Sıcak hava, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

Kuşlar süs havuzlarının başından, sahipsiz köpekler ise gölge alanlardan ayrılmadı.

Bunaltıcı sıcaklardan Kurban Bayramı tatili için kente gelen yerli ve yabancı turistler de olumsuz etkilendi.

Kente gelen çok sayıda turist kapalı alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.


Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Tekirdağ'da ise dışarıda olan vatandaşlar sıcak havadan etkilenmemek için park ve bahçeler ile gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde de sıcak hava dolayısıyla cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.

Vatandaşlar sıcak hava dolayısıyla park, bahçe ve gölgelik alanlarda vakit geçirerek serinlemeye çalıştı.

Gaziantep

Hava sıcaklığının 39 dereceye ulaştığı Gaziantep'te vatandaşlar park, bahçe gibi serin yerlerde vakit geçirdi.


Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Sıcak nedeniyle kentteki yaya ve araç trafiğinin sakin olduğu gözlendi.

Bazı çocuklar da kentteki su birikintilerine girerek serinlemeye çalıştı.

Şanlıurfa

Türkiye'de en yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı kentlerden Şanlıurfa'da da yöre halkı serinlemek için parkları ve yeşil alanları tercih etti.

Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği kentte, çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Havuzda serinleyen çocuklardan Abdulkadir Birgül, "Çok sıcak dayanamıyoruz. Mecbur havuzda serinliyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Mustafa Dişçi de "Sıcaklıklar artık dayanılmayacak hale geldi. Sıcaktan korunmak için ara ara su içiyor, yüzümüze vurup serinlemeye çalışıyoruz. Bazen dayanılmayacak hale geliyor." diye konuştu.

Kilis

Kilis'te de bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar gölgelik alanlarda ve parklarda serinlemeye çalışıyor.

Kentin işlek caddelerinde ise insanların sıcak dolayısıyla dışarı çıkmadığı gözlendi.

Havaların çok sıcak olduğunu belirten Musa Samancı, "Çeşmede yüzümüzü yıkayarak ve parklarda gölgelik alanlarda oturarak serinlemeye çalışıyoruz." dedi.

Adana

Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Adana'da, nem oranı yüzde 55'i aştı, bunaltıcı hava nedeniyle merkez Seyhan ilçesinde sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlar boş kaldı.

Dışarıya çıkan bazı vatandaşlar, Atatürk Parkı'ndaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Parkta dinlenenlerden Emine Yağbir, AA muhabirine, sıcak havadan bunaldıkları için ağaçların altında oturduklarını söyledi.

Mersin'de nem oranı yüzde 91'e çıktı

Mersin'de hissedilen hava sıcaklığı 38 dereceye, nem oranı ise yüzde 91'e yükseldi.

Vatandaşlar, güneşten korunmak park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

Hatay

Hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının da yüzde 63 ölçüldüğü Hatay'da caddeler boşaldı.

Bazı vatandaşlar, Defne ilçesindeki Harbiye Şelalesi'nde serinlemeye çalıştı.

Osmaniye

Osmaniye'de de termometreler 40 dereceyi gösterdi, nemin etkisiyle kent merkezindeki cadde ve sokaklar boş kalırken, dışarıya çıkanlar da parklardaki ağaçların altında vakit geçirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Görüş, Lübnan’daki Filistinli mültecilere hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ulaştırdı
İstanbul ve Ankara'daki besiciler kurban pazarlarından ayrılmaya başladı
Çanakkale'de yangın tedbirleri kapsamında hasat saatleri kısıtlandı
TDV, kurban etlerini Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ücra köşelerine ulaştırdı
Balıkesir'de yangın riski nedeniyle hasat saatlerine geçici kısıtlama

Benzer haberler

Gaziantep'te serinlemek isteyenler mağara kafeleri tercih ediyor

Gaziantep'te serinlemek isteyenler mağara kafeleri tercih ediyor

Birçok ilde sıcak hava etkili oldu

Bayram tatilini Ankara'da geçirenler mesire alanlarını tercih etti

Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
New York'ta yaklaşan aşırı sıcak hava dalgası için uyarı

New York'ta yaklaşan aşırı sıcak hava dalgası için uyarı
Muş'ta çobanlar sıcaktan bunalan mandaları nehir, gölet ve sulama kanallarında serinletiyor

Muş'ta çobanlar sıcaktan bunalan mandaları nehir, gölet ve sulama kanallarında serinletiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet