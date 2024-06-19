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Milli Futbolcu Abdülkerim Bardakcı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının sürdüğü Almanya'da basın toplantısı düzenliyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale’de Eceabat ilçesindeki orman yangınından etkilenen bölgede havadan incelemelerde bulundu. -VTR-
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MSB: Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağlamaya devam ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Çanakkale'de başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için görevlendirilen 2 helikopter ile itfaiye, arazi aracı ve personelin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Neriman Senanur Torun  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
MSB: Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağlamaya devam ediyoruz

Ankara

MSB'den Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 2 helikopter, 2 itfaiye, 2 arazi aracı ve görevli personelimizle destek sağlamaya devam ediyoruz."

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