MSB: Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağlamaya devam ediyoruz
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Çanakkale'de başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için görevlendirilen 2 helikopter ile itfaiye, arazi aracı ve personelin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 2 helikopter, 2 itfaiye, 2 arazi aracı ve görevli personelimizle destek sağlamaya devam ediyoruz."
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Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına; Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 2 helikopter, 2 itfaiye, 2 arazi aracı ve görevli personelimizle destek sağlamaya devam ediyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/XxEHEbaWbk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2024