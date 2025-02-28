Birçok ilde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin, Rize, Sinop ve Van'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor.
Ankara
Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yeşilbaş ördekler, Kars Çayı'nın buz tutmayan alanlarında yiyecek aradı.
Termometrelerin gece sıfırın altında 22 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde ise araç camları buz tuttu, çatılarda uzun sarkıtlar oluştu.
İlçenin ormanlık alanındaki çeşmeler ile Sarıkamış Deresi tamamen dondu.
Ardahan
Ardahan il merkezinde ise gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 20 derece kaydedildi.
Dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanma oluşan kentte, bazı akarsular ile göletler dondu.
Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı kentte, çatılarda ise sarkıtlar oluştu.
Göle ilçesi, eksi 32 derece ile Türkiye'de gece en düşük sıcaklığın ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.
Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA
Ağrı
Ağrı'da da termometreler gece sıfırın altında 25 dereceyi gösterdi.
Kentteki nehir ve dereler dondu, araç camları buz tuttu.
Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, dondurucu soğuklar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Artvin
Artvin İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 16, Şavşat'ta 37, Ardanuç'ta 24, Borçka'da 17, Arhavi'de 11, Murgul'da 5, Hopa ve Yusufeli ilçelerinde ise 4'er olmak üzere 118 köye ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele, 91 personel tarafından 60 iş makinesi yardımıyla gerçekleştiriliyor.
Sahara Geçidi'ndeki yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan Şavşat-Ardahan kara yolunun açılması için de Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Rize
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkili oluyor.
Kar dolayısıyla Çamlıhemşin ve İkizdere'de 8'er, Ardeşen'de 4, Çayeli'nde 3 ve Fındıklı ilçesinde 2 olmak üzere 25 köyün yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma yürütüyor.
Sinop
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde kar yağışının ardından 14 bin 580 kilometrelik alanda yol açma çalışması gerçekleştirdi.
Ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kırsal bölgelerde kapanan 14 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşlar ve köy muhtarlarından gelen talepleri de değerlendiren ekipler, 9 günde 135 hastanın sağlık kuruluşlarına nakli ve 64 cenaze için yol açma çalışması yaptı.
Van
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.
Karla mücadele ekipleri, dünden bu yana 83 yerleşim yerinin yolunu yeniden ulaşıma açtı. Yolu kapalı 2 yerleşim yerine ulaşım sağlanması için çalışmalar sürüyor.
Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA
Kar yağışının yerini dondurucu soğuklara bıraktığı Çaldıran ilçesinde ise bazı dere ve göletler dondu.
Hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düştüğü ilçenin Bezirhane Mahallesi'nde gençler kardan iglo yaptı.
Mahalleli İlhan Tan Çoban, soğuk hava nedeniyle çeşmelerin donduğunu söyledi. Karı eğlenceye dönüştürmek istediklerini ifade eden Çoban, yaptıkları kardan igloda zaman zaman çay içtiklerini belirtti.
Bitlis'te de kar ve tipi nedeniyle bir köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.