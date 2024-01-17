Dolar
30.13
Euro
32.75
Altın
2,024.40
ETH/USDT
2,557.10
BTC/USDT
42,750.00
BIST 100
8,031.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi"

Türkiye'de geçen yıl meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Buğrahan Ayhan, Yusuf Soykan Bal  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
"Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi"

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yurt genelinde geçen yıl meydana gelen ve KGYS kameralarının kaydettiği bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." mesajına yer verildi.

Bartın'da refüje hızlı giren otomobilin kontrolden çıkarak, trafik ışıklarına çarpması ve ardından takla atması, İstanbul'da yaya geçidinden geçen kişiye otobüs çarpması ve yine İstanbul'da ıslak zeminde kaymaya başlayan kamyonun devrilmesi ve bir süre sürüklenmesi KGYS kameralarına yansıyan görüntüler arasında bulunuyor.

Burdur'da yolun karşısına geçen yayaya motosikletin çarpmasının ardından yaya ile motosiklet sürücüsünün savrulduğu, Samsun'da kırmızı ışıkta geçen motosikletin başka bir motosiklete çarptığı, Kütahya'da seyir halindeki otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptığı anlar da EGM'nin paylaştığı görüntüler arasında yer alıyor.

Burdur'da seyir halindeki motosikletin yola dönen traktöre, Tokat'ta da ters yönden gelen araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförün park halindeki taksilere çarpması da kaydedilen görüntüler arasında dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK Başkanı Ahmet Yener: Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır
Seçmen listeleri bugün askıdan indirilecek
"Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi"
Şanlıurfa'da Canan Karatay'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu 47 zanlı yakalandı
Kahramanlar-44 operasyonlarında terör örgütünün kullandığı 18 barınma alanı imha edildi

Benzer haberler

"Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi"

"Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi"

Mersin'de devrilen yolcu otobüsündeki 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın çarpışması sonucu Ankara istikametinde ulaşımda aksama yaşandı

İkinci el çevrim içi oto pazarında geçen yıl 1 milyon 881 bin araç satıldı

İkinci el çevrim içi oto pazarında geçen yıl 1 milyon 881 bin araç satıldı
Alman otomotiv sektörü 2024'e temkinli yaklaşıyor

Alman otomotiv sektörü 2024'e temkinli yaklaşıyor
İstanbul'da karla karışık yağmur etkili oldu

İstanbul'da karla karışık yağmur etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet