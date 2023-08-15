Dolar
27.06
Euro
29.56
Altın
1,903.89
ETH/USDT
1,841.80
BTC/USDT
29,375.00
BIST 100
7,741.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fener Rum Patriği Bartholomeos Sümela Manastırı'nda ayin yönetiyor
logo
Gündem

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rıdvan Korkulutaş  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Bingöl

İlçenin Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına, 1 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 3 iş makinesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleriyle müdahale ediliyor.

Sarp arazide devam eden yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İÜ Tıp Fakültesi "çocuklara cinsiyet değişikliği yapıldığı" iddialarına ilişkin inceleme başlattı
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler bugün hesaplara yatıyor
İstanbul'da çöp transfer işçileri greve hazırlanıyor

Benzer haberler

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Fransa'da çıkan yangında yaklaşık 500 hektar alan kül oldu

Malatya'da dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İtalya'nın Parma kentindeki bakımevinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

İtalya'nın Parma kentindeki bakımevinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Ankara'da atık kağıt geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Ankara'da atık kağıt geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet