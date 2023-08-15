Dolar
27.06
Euro
29.56
Altın
1,903.89
ETH/USDT
1,841.80
BTC/USDT
29,375.00
BIST 100
7,741.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fener Rum Patriği Bartholomeos Sümela Manastırı'nda ayin yönetiyor
logo
Gündem

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Ahmet Sertan Usul  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre, 1-7 Ağustos'ta tercihleri alınan sınavın yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İÜ Tıp Fakültesi "çocuklara cinsiyet değişikliği yapıldığı" iddialarına ilişkin inceleme başlattı
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler bugün hesaplara yatıyor
İstanbul'da çöp transfer işçileri greve hazırlanıyor

Benzer haberler

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı

ALES giriş belgeleri erişime açıldı

YKS tercih süresi bu gece sona erecek

YKS tercih süresi bu gece sona erecek
2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı

2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet