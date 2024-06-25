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Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Rıdvan Korkulutaş  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bingöl

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıbudak köyündeki ormanlık bölgede dün 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Geç Belediyesi itfiaye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 1 iş makinesiyle yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

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