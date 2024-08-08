Dolar
33.51
Euro
36.69
Altın
2,424.65
ETH/USDT
2,585.00
BTC/USDT
59,646.00
BIST 100
10,098.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Rıdvan Korkulutaş  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bingöl

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Doğanca köyünün Eskiköy mezrasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Genç Belediyesi itfaiyesi, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yerleşim alanına ulaştı.

Bölgedeki evler tedbiren tahliye edildi.

Diyarbakır'dan sevk edilen 2 helikopterin de desteğiyle yürütülen çalışmalarla yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

Tedbiren 7 ev boşaltıldı, 89 kişi tahliye edildi

Yangın bölgesine giden Vali Ahmet Hamdi Usta, çalışmalarla ilgili bilgi aldı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini illetti.

Usta, burada yaptığı açıklamada, yaz mevsiminde yangınlara çok sık rastlandığını belirterek, Eskiköy mezrasındaki ormanlık alanda da saat 15.00 sıralarında yangın çıktığını söyledi.

Yangının rüzgarın şiddetiyle kısa zaman büyüdüğünü ve evleri tehdit ettiğini dile getiren Usta, şöyle konuştu:

"Orman teşkilatımız, jandarmamız, emniyetimiz, UMKE ve AFAD ekiplerinin katkılarıyla yaklaşık 200 personelin yer aldığı ekibimizle ve iş makineleriyle yangını, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alabildik. İhtiyaten 7 evi boşalttık. 64'ü kadın, 20'si çocuk 89 kişiyi tahliye ettik. Herhangi bir can ve mal kaybı yok. Yangın kontrol altına alınmış durumda."

Çalışmalara Diyarbakır'dan gelen 2 helikopterin de destek verdiğini ifade eden Usta, rüzgarın hafiflemesiyle yangının kontrol altına alındığını aktardı.

Usta, şöyle dedi:

"Hakikaten hava çok sıcak. Dikkatsiz atılan bir kibrit, bir sigara izmariti çok büyük felaketlere yol açabiliyor. Kısa zamanda 88 yangına ulaştık Bingöl'de. Vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmalarını diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SGK'dan, GSS prim borçlarına ilişkin "yanıltıcı IBAN numaralı SMS'ler" hakkında uyarı
MSB'den şehit Jandarma Astsubay Kalaz için başsağlığı mesajı
Emine Erdoğan, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olan BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyesi Yunus'u tebrik etti
Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı

Benzer haberler

Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Esenyurt'ta seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı

Esenyurt'ta seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı
Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet