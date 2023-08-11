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Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 04.55'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,43 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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