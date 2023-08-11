Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Görece şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece'nin şehit olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanan Görece'nin dün tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
August 11, 2023
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.