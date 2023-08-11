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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Görece şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece'nin şehit olduğunu bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Görece şehit oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanan Görece'nin dün tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.​​​​​​​

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