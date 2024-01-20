Dolar
30.20
Euro
32.99
Altın
2,029.40
ETH/USDT
2,474.90
BTC/USDT
41,599.00
BIST 100
7,996.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Kızılay Meydanı'nda kurulan Planetaryuma telefon bağlantısı gerçekleştiriyor Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 misyonu kapsamında fırlatılan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenecek
logo
Gündem

Binaların güçlendirilmesinde mevzuat kolaylığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ruhsat aldıkları tarihteki imar kurallarına göre inşa edilmiş yapıların güçlendirilmesinde mevzuat kolaylığı getirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Binaların güçlendirilmesinde mevzuat kolaylığı

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen günlerde Resmi Gazete'de yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yaptığı düzenlemeyle güçlendirmesi mümkün olan binalardaki güçlendirme ruhsat başvurularında uyulacak esasları belirledi.

Böylece, deprem riskine karşı önlem olarak yapıların güçlendirilmesi önündeki bürokratik engeller azaltılarak mülk sahiplerine kolaylık sağlandı.

Yeni düzenlemeye göre, belediyeye, güçlendirme ruhsatı için tapu bilgileri, statik güçlendirme projesi, müteahhit ve şantiye şefi ile yapı denetimine dair belgelerle müracaat edilebilecek.

Güçlendirilmesi mümkün olan bir yapı için belediyeye güçlendirme ruhsatı başvurusu yapılırken, güçlendirme işlemi için tüm maliklerin muvafakati yerine sadece Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki hükümlere göre, maliklerin en az 5'te 4'ünün olur vermesi şartı aranacak.

Ruhsat aldıkları tarihteki imar kurallarına göre inşa edilmiş yapılar, yönetmelikte belirlenen kurallar hariç başka şart aranmaksızın yürürlükte olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin esaslarına göre güçlendirilebilecek.

Taşıyıcı sistemde yapılacak zorunlu kesit değişiklikleri için mimari, elektrik ve mekanik projelerin yeniden tanzimi istenmeyecek. Kanal kotu, aplikasyon krokisi gibi mimari projeye esas diğer belgeler de aranmayacak.

Ayrıca, kolon ve perde gibi taşıyıcı sistemin ebatlarının büyütülmesi, parselin emsal ve taban alanı hesabına konu edilmeyecek, böylelikle imar inşaat alanı haklarında bir eksilme yaşanmayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremde 52 kişinin öldüğü apartmanın projesi eksik, malzeme ve yapı denetimi yetersiz çıktı
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kars'taki köylerde yol açma çalışmaları sürüyor
Yüksekova'da ekipler metrelerce kar altındaki yollarda çalışma yürütüyor
Van'da imamlar teorik ve uygulamalı eğitimlerle "AFAD gönüllüsü" oldu

Benzer haberler

Binaların güçlendirilmesinde mevzuat kolaylığı

Binaların güçlendirilmesinde mevzuat kolaylığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yarıyıl tatilinde depremzede çocuklar için etkinlik

Bakan Özhaseki'den, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Özdemir'in ailesine ev sözü

Türkiye'de en soğuk gece eksi 18,3 dereceyle Bolu'da yaşandı

Türkiye'de en soğuk gece eksi 18,3 dereceyle Bolu'da yaşandı
Son 53 yılın en sıcak aralık ayı geçen ay oldu

Son 53 yılın en sıcak aralık ayı geçen ay oldu
Türkiye'de kişi başına düşen ağaçlık yeşil alan miktarı 12,63 metrekare oldu

Türkiye'de kişi başına düşen ağaçlık yeşil alan miktarı 12,63 metrekare oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet