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Bin hakim ve savcı adayı alınacak

Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı için bin hakim ve savcı adayı alacak.

Kemal Karadağ   | 11.10.2021
Bin hakim ve savcı adayı alınacak

Ankara

Adalet Bakanlığı internet sitesinden yayımlanan ilana göre, yazılı sınav ve mülakatla 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alınacak.

Başvurular, 2-10 Kasım tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılacak.

Sınav, ÖSYM tarafından 25-26 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

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