Dolar
18.70
Euro
20.01
Altın
1,824.56
ETH/USDT
1,196.70
BTC/USDT
16,536.00
BIST 100
5,509.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinden yılın son gününde yoğun mesai.
logo
Gündem

Bilecik'te sis etkili oluyor

Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege bölgelerinin kesişiminde yer alan Bilecik'te sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Muhsin Arslan   | 01.01.2023
Bilecik'te sis etkili oluyor Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

Sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle kara yolundaki sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı.

Özellikle D-650 kara yolu ile Yüksek Hızlı Tren güzergahında sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Polis ekipleri, İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi büyükşehirlere yakınlığı dolayısıyla kentte trafiğin yoğun olduğu noktalarda olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyardı.

Bilecik'te hava sıcaklığı 2 derece ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Geçen yıl 22 milyonu aşkın kimlik, ehliyet ve pasaport başvurusu alındı
Hatay'da terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ operasyonunda 33 zanlı yakalandı
Bilecik'te sis etkili oluyor
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinden yılın son gününde yoğun mesai
THY'nin UEFA Şampiyonlar Ligi temalı uçağı gökyüzüyle buluştu

Benzer haberler

Bilecik'te sis etkili oluyor

Bilecik'te sis etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk hava etkili oldu

İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor

Ertuğrul Gazi Türbesi'ni 2022'de yurt dışından yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti

Ertuğrul Gazi Türbesi'ni 2022'de yurt dışından yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti
Osmanlı'nın son yıllarındaki 30 Aralık kuruluş günü kutlamaları devlet arşivlerinde

Osmanlı'nın son yıllarındaki 30 Aralık kuruluş günü kutlamaları devlet arşivlerinde
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet