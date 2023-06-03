Dolar
20.96
Euro
22.44
Altın
1,948.20
ETH/USDT
1,905.50
BTC/USDT
27,255.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul’da düzenlenen yemin töreninin ardından TBMM’den ayrılıyor.
logo
Gündem

Bilecik'te sağanak nedeniyle tarım arazileri ve yollar zarar gördü

Bilecik'in İnhisar ilçesinde sağanak nedeniyle kara yolu ile bazı tarım arazileri ve köy yollarında hasar oluştu.

Muhsin Arslan  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Bilecik'te sağanak nedeniyle tarım arazileri ve yollar zarar gördü Fotoğraf: Muhsin Arslan / AA

Bilecik

Şiddetli yağıştan kaynaklanan selden dolayı İnhisar ile Söğüt ilçeleri arasındaki kara yolunda çöküntüler yaşandı.

İnhisar'a bağlı Koyunlu köyünde 2 gün önce hasar oluşan ve geçici onarım yapılan yol da yeniden zarar gördü.

Koyunlu köy yolunun yaklaşık 1,5 kilometrelik bölümünün kullanılamaz hale gelmesinin ardından Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Sağanak ayrıca köyde sebze ekili bazı seralarda hasara yol açtı.

Koyunlu Köyü Muhtarı Gürol Emir, AA muhabirine, son günlerde 4'üncü kez şiddetli yağış yaşadıklarını söyledi.

​​​​​​​Samrı köyü tarafından gelen selin, İnhisar-Söğüt kara yoluna zarar verdiğini belirten Emir, "Hem arazilerimiz hem de yollarımız zarar gördü. Elektrik hatlarını taşıyan direklerimiz de tehlike arz ediyor. Ekipler, yolların yapılması için çalışmalarını sürdürüyor. Uzun yıllardır böyle afet yaşamadık." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yayın dünyası 6-8 Haziran'da Rami Kütüphanesi'nde buluşacak
Bilecik'te sağanak nedeniyle tarım arazileri ve yollar zarar gördü
Antalya'da orman yangınlarına ilk müdahale süresi 12 dakikaya düştü
İzmit Körfezi'nin kıyı şeridinde sarı ve yeşil renkli tabaka oluştu
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu

Benzer haberler

Bilecik'te sağanak nedeniyle tarım arazileri ve yollar zarar gördü

Bilecik'te sağanak nedeniyle tarım arazileri ve yollar zarar gördü

Eskişehir Seyitgazi'de selin etkilediği alanlarda onarım ve temizlik çalışmaları sürüyor

Manisa ve Denizli'de selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor

Kırıkkale'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Kırıkkale'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Tescillenen "Osmaneli karpuzu" ilçeye katma değer katacak

Tescillenen "Osmaneli karpuzu" ilçeye katma değer katacak
Bosna Hersek'te şiddetli yağışlar sele neden oldu

Bosna Hersek'te şiddetli yağışlar sele neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet