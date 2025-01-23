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Bilecik'te ormanda su içen kızılgeyik fotokapanla görüntülendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanda su içen kızılgeyik, fotokapanla kaydedildi.

Atahan Gezer  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Bilecik'te ormanda su içen kızılgeyik fotokapanla görüntülendi

Bilecik

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, Camiliyayla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bir süre etrafına bakınan kızılgeyiğin daha sonra yağmur sonucu oluşan birikintiden su içtiği görülüyor.

DKMP tarafından yurdun çeşitli noktalarındaki ormanlık alanlara konuşlandırılan fotokapanlardan, yaban hayvanlarının durumları ile bırakılan yemlerin kontrol edilmesinde, tür tespitinde ve kaçak avcılığın önüne geçilmesinde yararlanılıyor.

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