Bilecik'te dün çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bilecik
Merkeze bağlı Kuyubaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu dün çıkan orman yangını devam ediyor.
Ekipler, havadan iki helikopterle, karadan ise Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekiple yangına müdahale ediyor.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle farklı noktalara doğru yayılan yangına müdahale için sarp ve kayalık bölgeye 3 kilometrelik hortum hattı çekti.
Aynı bölgede 4 gün önce de yangın çıkmıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.