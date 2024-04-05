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Beyoğlu'nda yangın çıkan 5 katlı binada mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Beyoğlu'nda bir binada çıkan ve bitişiğindeki binalara sıçrayan yangında, apartmanda mahsur kalan 2'si çocuk 11 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erol Değirmenci, Zeynep Rakipoğlu  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Beyoğlu'nda yangın çıkan 5 katlı binada mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

İstanbul

Bülbül Mahallesi Büyükkırlangıç Sokak'taki 5 katlı apartmanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, bitişikteki binalara da sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, içeride mahsur kalan 2'si çocuk 11 kişi merdiven aracıyla tahliye edildi.

Kurtarılan ve hafif şekilde dumandan etkilendiği belirlenen apartman sakinlerine ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri, hasara neden olan yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.

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