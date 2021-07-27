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Beyoğlu'nda silahlı kavga: 3 ölü

Beyoğlu'nda dünür oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, yaralanan cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Hüseyin Bağış   | 27.07.2021
Beyoğlu'nda silahlı kavga: 3 ölü

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Örnektepe Mahallesi Kanarya Sokak'ta dünür olan iki akraba grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada silahla bacağından yaralanan şüphelinin tabancayla ateş ederek 3 kişiyi öldürdüğü belirlendi.

Bacağından yaralanan şüpheli olay yerinde yakalandı. Şüpheli, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

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