Euro
10.12
Dolar
8.56
BIST 100
1,360.30
Altın
1,803.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Halil İbrahim İdik   | 27.07.2021
Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27) için Nur Cami ve Külliyesi'nde düzenlenen törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve protokol üyeleri, şehidin babası Vehbi Çelebi ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Balışeyh ilçesine bağlı Kırlangıç köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, MHP Milletvekili Halil Öztürk, CHP Milletvekili Ahmet Önal, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamboçya Hindistan'dan ithal edilen etlerde yeni tip koronavirüs tespit etti
Dünya genelinde 3 milyar 930 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İsrail’de son 4 ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Olimpiyatların açılışı sonrasında Tokyo'da son 6 ayın en yüksek günlük Kovid-19 vakası görüldü
Bangladeş'te Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka ve ölü sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Çelebi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Çelebi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatilinden son gününde yoğunluk devam ediyor

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı