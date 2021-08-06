Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden 2 sanık hakkında dava açıldı
Tutuklu sanık Arıcı'nın "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından üçer kez 1 yıl 3 ay 15 günden 5 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
İstanbul
Beykoz'da engelli vatandaşları darbettiği gerekçesiyle biri tutuklu iki sanık hakkında dava açıldı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Oğuzhan Arıcı'nın (36) 21 Haziran'da elindeki sopla ile Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat'ı yaraladığı, arkadaşlarını kurtarmak için yanına giden engelliler Osman Odabaş ve Volkan Gider'i de darbettiği anlatıldı.
İddianamede, diğer sanık Musa Sezer'in de sanık Arıcı ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği, elindeki tüp ile masaya vurduğu yönünde beyan verdiği belirtildi. İddianamede, Sezer'in müştekileri darbettiğine ilişkin beyanlar, kamera kayıtları ve adli raporların temelinde sanığın verdiği beyanlara itibar edilmediği, suçtan kurtulmak için böyle bir ifade verdiği vurgulandı.
Tutuklu sanık Arıcı'nın, müştekileri darbederken hakarette bulunduğu, "Hepinizi öldüreceğim." diyerek tehdit ettiği aktarılan iddianamede, sanık Sezer'in ise müştekilere yönelik hakaret içerikli sözler söylediği kaydedildi.
İddianamede, 6 Temmuz tarihli Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğünce düzenlenen raporda, müştekilerin yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek oranda olduğu aktarıldı.
Müştekilerin, olay günü sanıklar tarafından fikir ve eylem birliği içerinde darp ve hakarete uğradıkları, ayrıca sanık Oğuzhan Arıcı tarafından da "tehdit" edildiklerinin sabit olduğu iddianamede anlatıldı.
İddianamede, tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı'nın "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından üçer kez 1 yıl 3 ay 15 günden 5 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.
Diğer sanık Musa Sezer'in de "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından üçer kez 9 aydan 3 yıl 6 aya kadar cezalandırılması iddianamede istendi.
İddianame gönderildiği Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar, 12 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacak.
Olayın geçmişi
Beykoz'da 21 Haziran'da yaşanan olayın ardından müştekilerin şikayeti üzerine Oğuzhan Arıcı gözaltına alınmıştı.
Arıcı'nın "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "tehdit", "yağma", "hayvan hırsızlığı" gibi suçlardan toplam 24 kaydı bulunduğu belirlenmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edilen Oğuzhan Arıcı, soruşturma tamamlanıncaya kadar "ikametgahının bulunduğu konutunu terk etmemek" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Arıcı tutuklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.