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Beykoz'da durağa çarpan İBB'ye bağlı kamyon su kanalına devrildi

Beykoz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı hafriyat kamyonu, otobüs durağına çarptıktan sonra Göksu Deresi'ne bağlanan su kanalına devrildi.

Mustafa Hatipoğlu, Zeynep Rakipoğlu   | 03.06.2022
Beykoz'da durağa çarpan İBB'ye bağlı kamyon su kanalına devrildi Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ilerleyen hafriyat yüklü 16 BRB 37 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak Bloklar otobüs durağına çarptı.

Durakta bekleyen yolcular kaçışırken kamyon, Göksu Deresi'ne bağlanan su kanalına devrildi. Kamyon şoförü Mehmet B'nin bu esnada araçtan atlayarak kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İSKİ'ye bağlı görev yapan kamyonun bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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