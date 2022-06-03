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Van merkezli 4 ildeki PKK/KCK operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Van merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı.

Mesut Varol   | 03.06.2022
Van merkezli 4 ildeki PKK/KCK operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Van

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütünün finans kaynaklarının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Van Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında taraflı tabir edilen koğuşlarda kalan, terör örgütünün talimatları doğrultusunda açlık grevlerine ve örgütsel faaliyetlere katılan, örgütsel faaliyetlerine devam eden terör suçlarından hükümlü/tutuklu olarak bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına finansal destek sağlayan şahıslara yönelik 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçundan 3 Haziran 2022'de Van İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince Van merkezli Hakkari, Diyarbakır, Muğla'da icra edilen operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

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