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Beyaz Saray'dan Kalın-Sullivan görüşmesi açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasındaki doğrudan görüşmelerin devam etmesini desteklediklerini bildirdi.

Hakan Çopur   | 31.05.2022
Beyaz Saray'dan Kalın-Sullivan görüşmesi açıklaması

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan arasındaki telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Açıklamaya göre iki isim, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu ve Ukrayna'nın tarım ürünlerinin küresel piyasalara nasıl ulaşabileceği konusunu değerlendirdi.

Sullivan, İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecine ilişkin Türkiye'nin bu iki ülkeyle yürüttüğü doğrudan görüşmelerin devamını ABD olarak desteklediklerini vurguladı.

"Suriye'de gerilimi artırabilecek adımlardan uzak durulmasının" önemine değinen Sullivan ayrıca, Doğu Akdeniz'deki tüm anlaşmazlıkların çözümü noktasında diyalog ve diplomasi kanallarının kullanılması konusunda tarafları teşvik etti.

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