İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 16'sı yakalandı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullanan, büfe ve ankesörlü hatlar üzerinden telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen, TSK ve emniyet mahrem yapılanmasında bulundukları belirlenen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara, Bingöl, Bursa ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilmiş kamu personellerinin de bulunduğu 16 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 9 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.