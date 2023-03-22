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Bergama'daki antik kanalda restorasyon çalışmaları sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bergama'daki Selinos Antik Kanalı restorasyon projesinin ilk etabının yıl sonunda bitirilmesinin planlandığını bildirdi.

Hüseyin Bağış  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Bergama'daki antik kanalda restorasyon çalışmaları sürüyor

İzmir

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Balta, Selinos Antik Kanalı'nda Helen, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine yolculuk yapılabileceğini vurguladı.

İlk etapta yer alan 1400 metrelik bölümde sağ ve sol sahil düzenlemelerinin önemli ölçüde tamamlandığını aktaran Balta, şunları kaydetti:

"Selinos Deresi yatağında toplam 2800 metrelik bölümde çalışıyoruz. Bu bölümün 400 metrelik kısmı tonoz. Geriye kalan 2400 metrelik duvar hattının ise 1800 metresini yeniden inşa ediyoruz. 600 metrelik antik duvarı ise güçlendirip onarıyoruz. Şu ana kadar 1300 metre duvarı sıfırdan inşa ettik. 420 metrelik tarihi duvarı ise güçlendirdik. Kamulaştırılan 40 parseldeki yıkım işlemlerini tamamladık. 19 parselde ise yıkım için hazırlıklarımız devam ediyor. 36 parselin de kamulaştırma işlemleri sürüyor."

İzmir 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu gözetiminde, tarihi dokuya uygun şekilde hassas bir çalışma yürütüldüğünü belirten Balta, bazı özel bölümlere makine sokulmadığını, insan gücüyle işlem yapıldığını anlattı.

Balta, proje tamamlandığında İzmir'in Efes Antik Kenti'nin ardından ikinci bir antik kanala kavuşacağına işaret ederek, "Selinos Deresi'ne gelen yerli ve yabancı turistler geçmişe yolculuk yapabilecek. Hedefimiz yıl sonunda projenin ilk etabını tamamlamak." açıklamasında bulundu.

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