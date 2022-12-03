Bazı illerde yoğun sis etkili oldu
Bazı illerde ilde yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.
Ankara
Sivas'ta sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü
Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle sürücüler, kent merkezi başta olmak üzere çevre yolunda mesafeyi açarak yavaş seyretmeye çalıştı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Çifte Minareli Medrese, Kale Cami, Buruciye Medresesi ile Kızılırmak ve tarihi Eğri Köprü sisle birlikte görüntülendi.
Hatay'da sis etkili oluyor
İzmir'de hava ulaşımına sis engeli
İzmir Adnan Menderes Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte dün akşam saat 23.50 sıralarında başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamalara neden oldu.
Sis nedeniyle İzmir'den yapılması planlanan 8 sefer iptal edildi, kente inişi planlanan 10 uçak da başka havalimanına yönlendirildi.
Havalimanında birçok sefer de gecikmeli olarak yapılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.