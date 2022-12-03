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Gündem

Bazı illerde yoğun sis etkili oldu

Bazı illerde ilde yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Ekip   | 03.12.2022
Bazı illerde yoğun sis etkili oldu Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Ankara

Sivas'ta sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle sürücüler, kent merkezi başta olmak üzere çevre yolunda mesafeyi açarak yavaş seyretmeye çalıştı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Çifte Minareli Medrese, Kale Cami, Buruciye Medresesi ile Kızılırmak ve tarihi Eğri Köprü sisle birlikte görüntülendi.

Hatay'da sis etkili oluyor

İzmir'de hava ulaşımına sis engeli

İzmir Adnan Menderes Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte dün akşam saat 23.50 sıralarında başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamalara neden oldu.

Sis nedeniyle İzmir'den yapılması planlanan 8 sefer iptal edildi, kente inişi planlanan 10 uçak da başka havalimanına yönlendirildi.

Havalimanında birçok sefer de gecikmeli olarak yapılabiliyor.

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