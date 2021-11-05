İstanbul’da sis etkili oldu
İstanbul'un bazı ilçelerinde sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı.
İstanbul
Kentin Bakırköy, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Silivri ilçeleri başta olmak üzere sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Şehir Hatları'nın internet sitesinden, hava muhalefeti nedeniyle saat 18.00'de yapılması planlanan Adalar-Beşiktaş vapur seferinin iptal edildiği duyuruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 18.20'de çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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