Dolar
18.17
Euro
18.12
Altın
1,736.12
ETH/USDT
1,576.70
BTC/USDT
20,750.00
BIST 100
3,146.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bazı illerde sağanak etkili oldu

Emrah Yaşar, Deniz Açık   | 26.08.2022
Bazı illerde sağanak etkili oldu Fotoğraf: Emrah Yaşar/AA

Eskişehir

Eskişehir'de öğleden sonra başlayan sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, tıkanan rögarlar esnaf ve vatandaşlar tarafından açılmaya çalışıldı.

Şirintepe, Çamlıca ve Batıkent mahallelerinde de bazı ev ve iş yerlerinin giriş kısımlarını su bastı.

Çamlıca Mahallesi Panayır Sokak'ta bir minibüs, sağanak sebebiyle yolun bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kaldı. Araç, çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yağış nedeniyle hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları da meydana geldi.

Tekirdağ'da şiddetli sağanak 

Çerkezköy ilçesinde akşam saatlerinde aniden şiddetli yağış başladı.

Yağış özellikle Veliköy, Kızılpınar, İstasyon, Gazi Mustafa Paşa ve Bağlık mahallelerinde yollarda taşkınlara neden oldu.

Yağış nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Polis ekipleri, sağanak nedeniyle bazı caddeleri trafiğe kapattı, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

Belediye ekipleri vidanjörlerle sudan tıkanan noktalarda çalışma yaptı.

Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde de aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Manisa'da su baskınları yaşandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle pek çok mahallede ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.

Fatih Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri, su altında kaldı. İzmir-Ankara E-96 kara yolunda da su birikintileri nedeniyle trafik durma noktasına geldi, bazı noktalarda da trafik kazaları meydana geldi.

Caddelerde su baskınları sebebiyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde "Zafer Ultra Maratonu" yapılacak
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Malazgirt Zaferi yoğunluğu
Bazı illerde sağanak etkili oldu
İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Kurum: NAE Sao Paulo gemisinin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecek

Benzer haberler

Bazı illerde sağanak etkili oldu

Bazı illerde sağanak etkili oldu

Çanakkale'de sağanak etkili oldu

İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edilen alanda çalışmalar başladı

Eskişehir'de 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edilen alanda çalışmalar başladı
Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet