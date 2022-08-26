Bazı illerde sağanak etkili oldu

Eskişehir
Eskişehir'de öğleden sonra başlayan sağanak etkili oldu.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, tıkanan rögarlar esnaf ve vatandaşlar tarafından açılmaya çalışıldı.
Şirintepe, Çamlıca ve Batıkent mahallelerinde de bazı ev ve iş yerlerinin giriş kısımlarını su bastı.
Çamlıca Mahallesi Panayır Sokak'ta bir minibüs, sağanak sebebiyle yolun bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kaldı. Araç, çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yağış nedeniyle hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları da meydana geldi.
Tekirdağ'da şiddetli sağanak
Çerkezköy ilçesinde akşam saatlerinde aniden şiddetli yağış başladı.
Yağış özellikle Veliköy, Kızılpınar, İstasyon, Gazi Mustafa Paşa ve Bağlık mahallelerinde yollarda taşkınlara neden oldu.
Yağış nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Polis ekipleri, sağanak nedeniyle bazı caddeleri trafiğe kapattı, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.
Belediye ekipleri vidanjörlerle sudan tıkanan noktalarda çalışma yaptı.
Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde de aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Manisa'da su baskınları yaşandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle pek çok mahallede ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.
Fatih Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri, su altında kaldı. İzmir-Ankara E-96 kara yolunda da su birikintileri nedeniyle trafik durma noktasına geldi, bazı noktalarda da trafik kazaları meydana geldi.
Caddelerde su baskınları sebebiyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.